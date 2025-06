OnePlus Pad 3, uno dei migliori tablet Android in circolazione

OnePlus propone - da acquistare a parte - una serie di interessanti accessori. Noi abbiamo provato la tastiera OnePlus Smart Keyboard e possiamo ammettere che si tratta dell’accessorio "must" per eccellenza per chi acquista questo tablet. È una tastiera di nuova generazione con tasti grandi, ben distanziati, che offre una digitazione che abbiamo trovato davvero comoda, con una “corsa" dei tasti che rende la scrittura piacevole, e allo stesso tempo abbastanza silenziosa. Sulla tastiera troviamo anche un ampio trackpad (nella versione che abbiamo trovato noi non è stato sempre precisissimo e in alcuni casi abbiamo perso il controllo del cursore - niente che non si possa risolvere con un aggiornamento, immaginiamo), un pulsante dedicato alle funzionalità AI e tanti tasti funzione per - ad esempio - settare la luminosità, il volume, escludere il microfono, controllare la musica. Da notare che nella versione venduta in Europa la tastiera non dispone di funzionalità Bluetooth e quindi non funziona se la sganciamo dallo schermo. Tra gli altri accessori, la OnePlus Stylo 2 è una penna di nuova generazione in grado di riconoscere fino a 16mila livelli di pressione, mentre la Custodia Folio a tripla piegatura è stata riprogettata per adattarsi a diverse modalità d’uso (lettura verticale, scrittura e disegno, visualizzazione di contenuti).