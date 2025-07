DJI entra nel mondo delle camere 360, arriva la Osmo 360

La fase di registrazione è semplice e immediata, è possibile durante la registrazione muoversi all’interno del campo visivo a 360. Nota molto positiva, non c’è bisogno per forza di inserire una memory card perché all’interno ci sono ben 105 GB di memoria integrata. Buona la durata di ogni singola batteria (da 1.950 mAh), che è in grado di registrare - assicurano da DJI - ininterrottamente per 100 minuti a 8K 30 fps. Tutti i formati video supportano il colore a 10-bit, che significa poter registrare oltre un miliardo di colori. Presente anche il supporto alla modalità D-Log M, che fornisce possibilità praticamente infinite per la correzione del colore in post-produzione. Osmo 360 è in grado di registrare anche in condizioni estreme, da 45 fino a -20 gradi e fino a 10 metri di profondità sott’acqua. Ha inoltre una classificazione di impermeabilità IP68. DJI sconsiglia però di usarla in sorgenti termali o in ambienti subacquei estremi.