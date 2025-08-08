Musica e podcast, ecco 10 tra le migliori app da scaricare

Fondato in Svezia nel 2006 da Daniel Ek e Martin Lorentzon, Spotify è considerata la prima app di questo genere. Si può usare sia da iPhone sia da Android, e sia dal pc sia dal telefono. È possibile ascoltare musica gratis, con pubblicità, oppure iscriversi a un abbonamento Premium (senza pubblicità). La versione a pagamento consente inoltre di scaricare le canzoni sul dispositivo e ascoltarle offline. Chi vuole può rendere le proprie playlist pubbliche e mostrarle agli altri utenti

Per approfondire: Spotify lancia la nuova funzione “Crea copertina” in italiano (e altre 40 lingue)