Spotify lancia la nuova funzione “Crea copertina” in italiano

Spotify alza il volume della creatività: la funzione “Crea copertina” è ora disponibile in 41 lingue e in 63 mercati in tutto il mondo, Italia compresa. Da oggi, ogni playlist potrà essere bella da vedere quanto lo è da ascoltare. Sono oltre otto miliardi le playlist create dagli utenti di tutto il mondo su Spotify, colonne sonore personali in grado di accompagnare ogni stato d’animo e ogni momento della vita. Ora, grazie alla nuova funzione “Crea copertina”, gli ascoltatori possono trasformare anche l’aspetto visivo delle proprie playlist, creando cover personalizzate con testi, colori, sfumature, sticker e immagini che riflettono il loro stile e i loro gusti musicali.

Come funziona

Disponibile per tutti – utenti Free e Premium – in 63 mercati, la nuova funzione è accessibile direttamente dall’app di Spotify. Basta aprire una playlist esistente (o crearne una nuova), selezionare “Crea copertina” dal menu, e dare libero sfogo alla fantasia. Una volta salvata, la cover apparirà nella playlist, pronta per essere condivisa con amici e follower. E per rendere il tutto ancora più divertente, debutta anche una collezione esclusiva di 13 sticker digitali ispirati all’estate, per aggiungere un tocco di colore e allegria alle proprie creazioni.