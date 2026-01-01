Come smaltire in tre giorni le abbuffate delle feste: il piano reset

Introduzione

Tra Natale e Capodanno si concentrano le maratone a tavola fatte di pasti più abbondanti e lunghi rispetto alla routine. A pagarne le conseguenze è il girovita e con l'inizo del nuovo anno scattano i migliori propositi per rimettersi in linea. Ecco qualche suggerimento per ritrovare la forma in soli tre giorni