Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 5 giugno

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, venerdì 5 giugno.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto: estrazioni e regole
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del 5 giugno
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di oggi:
- BARI: 11-36-33-25-57
- CAGLIARI: 57-4-70-22-73
- FIRENZE: 39-71-83-31-72
- GENOVA: 79-89-18-80-5
- MILANO: 15-68-19-49-87
- NAPOLI: 10-56-66-58-7
- PALERMO: 50-27-19-6-75
- ROMA: 60-24-39-79-62
- TORINO: 75-47-41-84-45
- VENEZIA: 56-8-84-38-9
- NAZIONALE: 61-62-68-30-75
Come funziona il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordinealfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
Il 10eLotto del 5 giugno
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 5 giugno sono:
4 – 8 – 10 – 11 – 15 – 24 – 27 – 33 – 36 – 39 – 47 – 50 – 56 – 57 – 60 – 68 – 71 – 75 – 79 – 89
Numero oro: 11
Doppio oro: 11, 36
Extra: 6-18-19-22-25-31-38-41-49-58-66-70-80-83-84
Le regole del Superenalotto
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddivisonelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Il Superenalotto del 5 giugno (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 5 giugno 2026:
La combinazione vincente è: 25 – 63 – 73 – 9 – 51 – 89
Il numero Jolly è: 90
Il numero Superstar è: 40
Jackpot del Superenalotto del 05-06-2026: 174.100.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 06-06-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 6 giugno 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 120 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 113 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 108 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 99 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 98 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 97 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 96 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 93 estrazioni)
- Milano 77 (manca da 92 estrazioni)
- Palermo 90 (manca da 90 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 67 (manca da 108 estrazioni) - 66 (da 96) - 10 (da 87)
- Cagliari: 41 (manca da 113 estrazioni) - 12 (da 71) - 79 (da 58)
- Firenze: 3 (manca da 57 estrazioni) - 4 (da 53) - 17 (da 52)
- Genova: 6 (manca da 85 estrazioni) - 3 (da 69) - 53 (da 66)
- Milano: 77 (manca da 92 estrazioni) - 88 (da 76) - 63 (da 57)
- Napoli: 40 (manca da 120 estrazioni) - 1 (da 99) - 84 (da 57)
- Palermo: 90 (manca da 90 estrazioni) - 30 (da 78) - 12 (da 67)
- Roma: 77 (manca da 63 estrazioni) - 88 (da 62) - 75 (da 55)
- Torino: 65 (manca da 98 estrazioni) - 49 (da 97) - 88 (da 93)
- Venezia: 31 (manca da 66 estrazioni) - 39 (da 65) - 82 (da 62)
- Nazionale: 58 (manca da 68 estrazioni) - 49 (da 65) - 55 (da 52)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 6 giugno:
- 70 (da 105) - 76 (da 60) - 23 (da 52) - 4 (da 51) - 88 (da 46) - 80 e 26 (da 40)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record