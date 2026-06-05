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Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 5 giugno

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, venerdì 5 giugno.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto: estrazioni e regole

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche: L'estrazione del Lotto del 4 giugno

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I numeri vincenti del 5 giugno

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di oggi:

  • BARI:                  11-36-33-25-57
  • CAGLIARI:          57-4-70-22-73
  • FIRENZE:            39-71-83-31-72
  • GENOVA:            79-89-18-80-5
  • MILANO:             15-68-19-49-87
  • NAPOLI:              10-56-66-58-7
  • PALERMO:          50-27-19-6-75
  • ROMA:                60-24-39-79-62
  • TORINO:             75-47-41-84-45
  • VENEZIA:           56-8-84-38-9
  • NAZIONALE:     61-62-68-30-75

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Come funziona il 10eLotto

Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordinealfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.

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Il 10eLotto del 5 giugno

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 5 giugno sono:

 

4 – 8 – 10 – 11 – 15 – 24 – 27 – 33 – 36 – 39 – 47 – 50 – 56 – 57 – 60 – 68 – 71 – 75 – 79 – 89

 

Numero oro: 11

 

Doppio oro: 11, 36

 

Extra: 6-18-19-22-25-31-38-41-49-58-66-70-80-83-84

 

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Le regole del Superenalotto

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddivisonelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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Il Superenalotto del 5 giugno (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 5 giugno 2026:

 

La combinazione vincente è: 25 –  63  – 73  – 9 –  51  – 89

 

Il numero Jolly è: 90

 

Il numero Superstar è: 40

 

Jackpot del Superenalotto del 05-06-2026: 174.100.000 euro

 

Jackpot del Superenalotto del 06-06-2026: 

 

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I numeri ritardatari del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 6 giugno 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Napoli 40 (manca da 120 estrazioni)
  • Cagliari 41 (manca da 113 estrazioni)
  • Bari 67 (manca da 108 estrazioni)
  • Napoli 1 (manca da 99 estrazioni)
  • Torino 65 (manca da 98 estrazioni)
  • Torino 49 (manca da 97 estrazioni)
  • Bari 66 (manca da 96 estrazioni)
  • Torino 88 (manca da 93 estrazioni)
  • Milano 77 (manca da 92 estrazioni)
  • Palermo 90 (manca da 90 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari: 67 (manca da 108 estrazioni) - 66 (da 96) - 10 (da 87)
  • Cagliari: 41 (manca da 113 estrazioni) - 12 (da 71) - 79 (da 58)
  • Firenze: 3 (manca da 57 estrazioni) - 4 (da 53) - 17 (da 52)
  • Genova: 6 (manca da 85 estrazioni) - 3 (da 69) - 53 (da 66)
  • Milano: 77 (manca da 92 estrazioni) - 88 (da 76) - 63 (da 57)
  • Napoli: 40 (manca da 120 estrazioni) - 1 (da 99) - 84 (da 57)
  • Palermo: 90 (manca da 90 estrazioni) - 30 (da 78) - 12 (da 67)
  • Roma: 77 (manca da 63 estrazioni) - 88 (da 62) - 75 (da 55)
  • Torino: 65 (manca da 98 estrazioni) - 49 (da 97) - 88 (da 93)
  • Venezia: 31 (manca da 66 estrazioni) - 39 (da 65) - 82 (da 62)
  • Nazionale: 58 (manca da 68 estrazioni) - 49 (da 65) - 55 (da 52)

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I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 6 giugno:

 

  • 70 (da 105) - 76 (da 60) - 23 (da 52) - 4 (da 51) - 88 (da 46) - 80 e 26 (da 40)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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