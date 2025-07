Apple, in arrivo l'iPhone pieghevole nel 2026. Cosa sappiamo

Si tratta del nuovo iPhone Fold che, come riporta Fortune, potrebbe essere lanciato ufficialmente nella seconda metà del 2026. La mossa segna l'entrata del colosso tech in un settore di nicchia, al momento presidiato prevalentemente da Samsung e dai suoi Galaxy Z Fold. Dotato di una struttura a libro, l'iPhone Fold avrà un display interno da 7,8 pollici e uno esterno da 5,5

Apple si prepara a presentare una novità sul mercato. Si tratta del nuovo iPhone pieghevole che, come riporta Fortune, potrebbe essere lanciato ufficialmente nella seconda metà del 2026. La mossa segna l'entrata del colosso tech in un settore di nicchia, al momento presidiato prevalentemente da Samsung e dai suoi Galaxy Z Fold. Intanto, in rete circolano già le papabili specifiche tecniche del nuovo modello. Dotato di una struttura a libro, l'iPhone Fold avrà un display interno da 7,8 pollici e uno esterno da 5,5.