Apple Worldwide Developers Conference 2025, tutte le novità annunciate

Durante l’annuale Conferenza dedicata agli sviluppatori WWDC Apple ha presentato una serie di aggiornamenti software definiti rivoluzionari per i suoi ecosistemi, promettendo un'esperienza utente più intelligente, connessa e personalizzata. Le novità includono un design rivisto, l'espansione delle capacità di Apple Intelligence su tutti i dispositivi e significativi miglioramenti alle app di uso quotidiano, ai servizi e agli strumenti per gli sviluppatori. Aggiornamenti progettati, spiegano, per elevare la produttività, la comunicazione e l'intrattenimento, mantenendo al contempo la familiarità distintiva dei prodotti Apple.

iOS 26: l'iPhone reinventato

Come ampiamente previsto dai rumor che come ogni anno precedono la conferenza la prima novità è che vengono uniformate le numerazioni dei sistemi operativi. E così il prossimo sistema operativo per iPhone (iOS) avrà il numero 26, perché, nonostante arrivi nell’autunno del 2025, il 2026 è l’anno principale in cui verrà utilizzato. iOS 26, in particolare, vanta un nuovo design e capacità potenziate da Apple Intelligence, offrendo modi innovativi per rimanere connessi, eliminando le distrazioni dovute alle chiamate e ai messaggi indesiderati (da capire se questa funzionalità arriverà in Italia). Vengono inoltre introdotte nuove funzionalità in CarPlay, Apple Music, Mappe e Wallet, rendendo l'esperienza iPhone più "espressiva" e intuitiva. Il redesign è pensato per essere visivamente gradevole, mantenendo la riconoscibilità immediata di iOS.

iPadOS 26 e macOS Tahoe 26: più potenza e produttività

iPadOS 26 introduce nuove funzionalità che spingono più in là le capacità e la versatilità di iPad, con un sistema di finestre nuovo, potente e intuitivo e miglioramenti significativi nella gestione di file, audio e video. Parallelamente, macOS Tahoe 26 rende il Mac più capace, produttivo e intelligente con un design rinnovato, una maggiore integrazione con gli altri dispositivi Apple, l’aggiornamento di Spotlight e capacità estese di Apple Intelligence. Questi aggiornamenti puntano a offrire un'esperienza utente più fluida e integrata tra i dispositivi.

watchOS 26 e tvOS 26, tra benessere e intrattenimento

watchOS 26 introduce modi più personalizzati per rimanere attivi e in salute grazie a un nuovo design e all'integrazione di Apple Intelligence che migliora l'esperienza di allenamento di "Workout Buddy". Per l'intrattenimento domestico, anche tvOS 26 porta un redesign su Apple TV, con una nuova interfaccia "Liquid Glass" e Apple Music Sing, che permette agli utenti di cantare con gli amici utilizzando l'iPhone. Apple Intelligence, ulteriormente potenziata su tutti i dispositivi, offre nuove capacità di comunicazione come Live Translation, miglioramenti all'intelligenza visiva e a Image Playground.