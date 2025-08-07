OpenAI lancia Gpt-5, le novità e cosa cambia su ChatGPT

Il modello è unico ma diviso in tre 'offerte' commerciali. La versione standard, Gpt-5, è ottimizzata per il ragionamento e per compiti che richiedono più passaggi logici. Gpt-5-mini è una declinazione più leggera e a costi ridotti, pensata per consumare meno. Gpt-5-nano è invece progettato per la velocità e, secondo OpenAI, è la scelta per le applicazioni che necessitano di una bassa latenza, ossia di un tempo minimo tra una richiesta e la risposta dell'IA. Non mancano ovviamente anche le versioni premium, ChatGpt Plus e ChatGpt Pro