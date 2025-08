ChatGpt, migliaia di conversazioni OpenAI finiscono su Google

Nulla scompare veramente su Internet

Un'indagine della newsletter Digital Dissing ha rivelato che oltre 110.000 conversazioni con ChatGpt sono ancora visibili e accessibili tramite la Wayback Machine di Archive.org. Questo archivio digitale, noto come una «capsula del tempo» del web, conserva versioni passate dei siti internet, anche dopo che i contenuti originali sono stati modificati o rimossi. Mark Graham, direttore della Wayback Machine, ha confermato che la sua organizzazione non ha ricevuto né accolto richieste su larga scala da OpenAI per l'esclusione di questi contenuti. Ciò significa che, sebbene Google non possa più vederle e i link originali siano stati cancellati, chiunque conosca i link di Archive.org può ancora accedere a queste conversazioni .