ChatGPT e la modalità studio, il tutor virtuale per cambiare metodo

OpenAI ha presentato Study Mode, una modalità che trasforma il suo chatbot in un assistente per lo studio capace di guidare gli studenti passo dopo passo, evitando le scorciatoie e favorendo l’apprendimento attivo. Il debutto segue il precedente di Claude di Anthropic con la sua Learning mode e punta a ridefinire l’uso dell’IA in ambito educativo, in un momento in cui Google e altri competitor stanno scommettendo sul settore. Anzi, sul futuro della formazione all’epoca dell’intelligenza artificiale