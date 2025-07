OpenAI: ChatGPT non è uno psicologo, rischio privacy e salute mentale

Il CEO Sam Altman avverte: non affidatevi all’IA per supporto emotivo, senza tutele legali né professionali ascolta articolo

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha ribadito che le interazioni con ChatGPT non beneficiano della confidenzialità legale garantita dai professionisti come medici, avvocati o terapeuti. In caso di controversie legali, le chat potrebbero essere divulgate ai giudici. Secondo Altman, è urgente definire nuovi standard di privacy, analoghi a quelli applicati in ambiti professionali, per tutelare gli utenti emotivi e psicologici che conversano con l’IA.

Cresce l’uso come psicologo, ma emergono rischi seri L’uso di ChatGPT come sostituto di psicoterapia è in forte aumento, soprattutto tra i giovani: oltre il 20% della Generazione Z ha utilizzato almeno una volta l’IA come supporto emotivo o terapeutico. Tuttavia, psicologi e ricercatori sottolineano che questa empatia apparente è illusoria: l’IA genera risposte basate su pattern statistici, non su comprensione umana del disagio. Studi accademici, incluso uno condotto da Stanford, evidenziano che tali chatbot possono rafforzare delusioni, ignorare ideazione suicidaria o non possedere empatia autentica, comportandosi in modo pericoloso in situazioni di fragilità emotiva. Vedi anche Adolescenti e ChatGPT, il pedagogista: “Servono delle limitazioni”