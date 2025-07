Adolescenti e ChatGPT, il pedagogista: “Servono delle limitazioni”

Il tema dei rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale da parte degli adolescenti resta al centro del dibattito pubblico. La questione è finita anche sotto la lente d'ingrandimento del Garante per la Privacy che ha parlato di “pericoli intollerabili” per i più giovani. Ma come possiamo proteggere i minori? Sul tema si sono confrontati, durante la puntata di Timeline, Daniele Novara, pedagogista, e Guido Scorza, componente del collegio del Garante per la Privacy