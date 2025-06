OpenAI e Microsoft, è scontro aperto: Altman pronto a denunciare

Le trattative in corso nelle ultime settimane, come riporta il Wall Street Journal, si sono rivelate talmente difficili che i dirigenti della società no profit di San Francisco hanno valutato quella che considerano "un'opzione nucleare", ovvero accusare Microsoft di comportamento anticoncorrenziale e fare ricorso all'antitrust

Sale la tensione tra OpenAI e Microsoft sul futuro della loro partnership sull'intelligenza artificiale, con la startup di Sam Altman che vuole allentare la presa del colosso di Redmond sui suoi prodotti e assicurarsi il via libera di Microsoft per il suo piano di conversione in azienda a scopo di lucro. Il mese scorso, infatti, la società no profit che opera nel campo dell’IA ha annunciato la sua conversione in una Public Benefit Corporation, una forma giuridica che mantiene la missione di pubblica utilità ma permette di avere azionisti, raccogliere capitali e distribuire utili.