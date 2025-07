vivo X200 FE, il compagno da tasca per un’esperienza più agile

Spesso come le pellicole cinematografiche che hanno fatto la storia, gli 8mm di X200 FE, uniti a un peso di 186 grammi, lo rendono una bomboniera in mezzo ai tanti mattoni moderni. Super ergonomico, con angoli dalle curve morbide, non si fa fatica a impugnarlo per scrivere con una sola mano. Una sorta di prolungamento dell’arto in quanto a maneggevolezza. Il vetro Gorilla Glass Victus 2, così come quello posteriore, respinge le impronte e il sudore della mano. Tuttavia, quando poggiato con lo schermo rivolto verso l’alto, l’eccessiva sporgenza della fotocamera sulla scocca posteriore crea un dislivello fastidioso e a rischio urti.