Iconic Plus 2 di SaveFamily, lo smartwatch dedicato ai bambini

Da genitori le funzionalità più interessanti riguardano però - a nostro avviso - quelle che permettono di controllare i più piccoli. Attraverso il GPS è possibile sapere sempre istantaneamente la posizione del bambino, impostare zone sicure (ed essere avvertiti, ad esempio, se il piccolo si allontana dal quartiere), controllare i percorsi effettuati. È possibile accedere al microfono e ascoltare a distanza quello che sta succedendo intorno al bambino. E ancora: si può inserire in agenda il calendario scolastico, impostare il periodo di tempo in cui lo smartwatch non può essere utilizzato (ad esempio durante le lezioni), inviare premi simbolici, aggiungere sveglie da remoto, essere avvisati se la batteria sta per scaricarsi. A disposizione del bambino anche un comando SMS che chiama istantaneamente alcuni numeri preimpostati, in caso di emergenza.