Razer rivoluziona il gaming in mobilità con Basilisk Mobile e Joro

Introduzione

Razer presenta Basilisk Mobile e Joro, due nuove periferiche pensate per i gamer sempre in movimento. Il mouse Basilisk Mobile unisce leggerezza, precisione e connettività avanzata, mentre la tastiera Joro offre prestazioni elevate in un formato ultra-compatto. Entrambi i dispositivi permettono un’esperienza di gioco fluida e personalizzabile ovunque ci si trovi, grazie anche al supporto del nuovo Razer Synapse per Mac. Ecco le nostre impressioni.