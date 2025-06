Air Purifier PM20, il purificatore d'aria di Dreame

AirPursue PM20 di Dreame non è un semplice purificatore. Non si limita a filtrare l’aria, ma la analizza, la sterilizza e la riscalda in pochi secondi. Un prodotto pensato per chi cerca il massimo in termini di salute, comfort e tecnologia. Durante la nostra prova abbiamo subito notato un aria più salubre e leggera. Soprattutto in cucina durante la cottura dei cibi. Il design del flusso d'aria frontale a lunga portata distribuisce uniformemente aria pura in tutta la stanza. Il purificatore offre una migliore circolazione dell'aria grazie alla tecnologia a getto, raggiungendo fino a 10 m in uno spazio di 100 ㎡.