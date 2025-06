Galaxy S25 Edge, lo smartphone super sottile di Samsung

A bordo di S25 edge troviamo One UI 7 basata su Android 15, con tutte le funzionalità di intelligenza artificiale già viste su S25 Ultra (cerchia e cerca, modifica delle foto e del suono) inclusa anche la modalità desktop Samsung DeX e Now bar. Gemini a portata di dito. Samsung S25 edge è disponibile in 3 diverse colorazioni: azzurro, nero e argento e il costo parte da 1.299 euro.