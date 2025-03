MWC 2025, le novità più interessanti della fiera del mondo mobile

Xiaomi ci ha abituato a lanci in grande stile al Mobile World Congress di Barcellona, e anche quest’anno non è da meno. Il gigante cinese ha presentato la nuova Xiaomi 15 Series e tanti altri prodotti dell’ecosistema “AIoT” tra cui tablet, cuffie, smartwatch e monopattini.

Ma iniziamo dal lancio certamente più importante, quello dei nuovi smartphone e in particolare del modello top di gamma, Xiaomi 15 Ultra. Si capisce da subito che si tratta a tutti gli effetti di uno dei migliori, se non il migliore, “cameraphone” dell'anno già da come si presenta: il design trae infatti ispirazione da quello della fotocamera ed è stato “rafforzato” da tecnologie che lo rendono resistente a graffi e cadute. Scheda tecnica d’eccellenza (l’approfondiremo in una recensione a parte, in uscita nelle prossime settimane su queste pagine) grazie anche all’ultimo processore Snapdragon, l’8 Elite. Il pezzo forte è certamente il comparto fotografico, progettato - spiegano - “per i professionisti creativi che aspirano a elevare la fotografia mobile”. Xiaomi 15 Ultra è dotato di tutte le lunghezze focali da 14 a 20mm di zoom ottico grazie anche a una fotocamera principale con obiettivi Leica Summilux della grandezza di un pollice, dotazione da record per uno smartphone. Come da record è il teleobiettivo Leica da 200MP da 100mm estendibile fino a 200. Come da tradizione, Xiaomi ha presentatoo anche un Photography Kit da abbinare allo smartphone che lo rende a tutti gli effetti una fotocamera professionale (integra anche una batteria di riserva).