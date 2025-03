Samsung, presentati i nuovi Galaxy A26, A36 e A56: tutte le novità

La serie Galaxy A migliora anche l'esperienza fotografica con strumenti pensati per i creator, tra cui un potente sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP su tutti i dispositivi e registrazione frontale HDR a 10 bit su Galaxy A56 5G e Galaxy A36 5G per selfie più luminosi e nitidi. Tra le funzioni disponibili c'è il "volto migliore". Si trova solo su Galaxy A56 5G, permette di ottenere la foto di gruppo perfetta selezionando e combinando le migliori espressioni prese da cinque persone da una foto in movimento. Sul top di gamma della nuova famiglia Galaxy grazie a Nightography migliora lo scatto in notturna. Invece su tutti e tre i modelli c'è la funzione "gomma oggetto". Consente agli utenti di rimuovere elementi indesiderati dalle foto.