realme GT 7, è arrivato un nuovo “Flagship killer”

Il nuovo realme GT 7 è venduto in due colori, IceSense Blue (che realme ci ha inviato in prova) e IceSense Black. Ha una forma squadrata con angoli arrotondati, è spesso 8,3 millimetri e pesa circa 200 grammi. In termini di design GT 7 è dotato, ci spiegano da realme, “del primo pannello posteriore al mondo realizzato in grafene IceSense, che garantisce una conduttività termica 24 volte superiore rispetto alle cover standard e un piacevole feeling al tatto”. È come - spiegano ancora - se all’interno del telefono scorresse un flusso ghiacciato in grado di dissipare il calore all’interno del telefono. Inoltre - anche questa una vera novità - il telefono offre una temperatura al tatto fresca d’estate e calda d’inverno, adattandosi dunque alle stagioni. Il telefono si impugna molto bene, non scivola tra le mani e, nonostante le dimensioni generose, in tasca non ingombra né pesa particolarmente.