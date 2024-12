GT 7 Pro, realme presenta il flagship dei record

realme GT 7 Pro è il primo flagship ad essere equipaggiato con l’ultimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite, realizzato con tecnologia a 3 nanometri che offre significativi miglioramenti nell’efficienza energetica, nelle prestazioni, e nelle funzionalità di intelligenza artificiale. Dicevamo anche della batteria in silicio-carbonio da ben 6.500 mAh ma dalle dimensioni ridotte che nella nostra prova - insieme al caricabatterie SUPERVOOC da 120W - abbiamo caricato dallo zero al 100% in soli 36 minuti (in 10 minuti si arriva al 42%, in 20 al 72%, in mezz’ora al 93%). Una ricarica ultra-veloce che - tra l’altro - non scalda neanche tanto. Realme, inoltre, garantisce che grazie all’intelligenza artificiale le performance della batteria rimarranno invariate per ben quattro anni.