Signify, le soluzioni Philips Hue per illuminare gli spazi esterni

Hue Amarant è una lampada lineare ideale per illuminare muri, recinzioni e siepi con luce diffusa e uniforme. Noi abbiamo voluto valorizzare un vaso di fiori. Grazie al sistema LowVolt l'installazione è facile e sicura. Basta collegare i dispositivi a una normale presa di corrente senza necessità di interventi complessi. Questo rende Philips Hue Outdoor accessibile anche a chi non ha competenze tecniche specifiche. Per togliere i fili dalla vista occorre fare dei piccoli scavi sulla terra e comprare la prolunga necessaria per arrivare alla presa più vicina. Tutti i prodotti Philips Hue Outdoor sono progettati per resistere alle intemperie, con un grado di protezione IP65 o superiore, che garantisce impermeabilità e durata nel tempo.