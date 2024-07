realme GT6, la prova del nuovo “flagship killer”

5/9

Nonostante all’interno della confezione non sia presente il caricabatterie, realme GT 6 supporta la ricarica ultra-veloce SUPERVOOC da 120W, in grado di ricaricare la batteria (già di per sé molto capiente, da 5.500 mAh) da zero al 50% in circa 10 minuti e completamente in poco meno di mezzora. Dicevamo della batteria: è una delle più capienti in circolazione in questo momento su uno smartphone, nelle giornate “normalI” alimenta il telefono anche per due giorni.

