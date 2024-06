Telecamere, router, prodotti professionali: ecco le novità di D-Link

La filiale italiana dell’azienda taiwanese ci apre le porte per scoprire, insieme al Country Manager Alessandro Riganti, i nuovi prodotti e le nuove tendenze nel campo del networking

Router ed extender potenziati dall’intelligenza artificiale, telecamere smart per controllare casa ma anche prodotti specifici per le attività commerciali e per l’industria. D-Link, storica azienda del networking fondata trent’anni fa a Taiwan, ci apre le porte per scoprire quali sono le novità presentate per il 2024 e le nuove tendenze nel campo della connettività. Ad accompagnarci nel nostro viaggio Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo, una delle “succursali” della casa madre che segue Italia, Grecia e Balcani. Le novità per i clienti domestici Sono tante le novità pensate per i clienti domestici, a partire dalle telecamere di sicurezza per controllare cosa succede in casa (senza spendere una fortuna, aggiungiamo noi): si tratta di prodotti che lavorano in Wi-Fi, che hanno integrato un software di videosorveglianza e che, utilizzando l’app da remoto, possono essere anche ruotati a distanza per inquadrare le varie porzioni della stanza in cui vengono collocate.

Router e telecamere D-Link

E poi tanti router in grado di migliorare la potenza della rete domestica, come ad esempio la famiglia Eagle Pro AI, un sistema Mesh con due o tre satelliti che sfrutta tecnologie ibride Powerline e Wi-Fi per eliminare i punti ciechi, creando una rete unica senza soluzione di continuità e in grado di connettere i dispositivi al segnale più potente mentre ci si muove da un vano all’altro.

I router Aquila Pro

I router della famiglia Aquila Pro, invece, sono anche molto belli da esporre in casa grazie al design curvo e integrano una copertura Wi-Fi sferica in grado di irraggiare il segnale a 360 gradi. Infine, c’è il mondo dei router 4G e 5G, sempre più utilizzati: si tratta di modem che funzionano con una SIM telefonica e che permettono di avere una linea internet veloce e snella anche, ad esempio, in hotel, in campeggio, nelle seconde case, in camper o anche in quelle abitazioni che si trovano in territori remoti dove non arriva la connessione cablata veloce ma c’è una buona copertura mobile. Le soluzioni in ambito business Non tutti sanno che le fabbriche, le gallerie delle metropolitane, le stazioni, le navi usano router Wi-FI molto specifici, ultra-resistenti alle intemperie, alla polvere, all’umidità o a temperature molto elevate. D-Link propone tutta una serie di soluzioni, anche in questo caso 4G e 5G, protette da contenitori metallici e con antenne orientabili.

Da D-Link anche tante soluzioni per un uso professionale