Instagram, a Milano Flower Kiosk per benessere digitale

“Vogliamo che le nostre piattaforme siano spazi sicuri e positivi, dove i ragazzi possano esprimersi e creare connessioni significative – spiega Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe di Meta -. La dimensione online è parte integrante della vita quotidiana: solo riconoscendo questa continuità possiamo accompagnare le nuove generazioni a viverla con consapevolezza" ascolta articolo

Garofani per la sicurezza, gerbere per il benessere, margherite per la gentilezza e tulipani per gli Account per Teenager. Fino a domenica 15 giugno è possibile ammirare, nel cuore della Darsena milanese, il primo temporary Instagram. Si chiama Flower Kiosk ed è ospitato in una storica edicola di Piazza XXIV Maggio trasformata, per l’occasione, in un chiosco di fiori simbolico. L’obiettivo è sensibilizzare genitori, ragazzi ed educatori sull’importanza di un uso sicuro, consapevole e sereno dei social media. Attraverso fiori, attività educative e dimostrazioni pratiche, i visitatori potranno scoprire le principali funzioni dedicate alla sicurezza, al benessere e alla gentilezza di Instagram, come il Security Check-up, Parole Nascoste, la gestione del tempo e i nuovi Account per Teenager.

Strumenti digitali come fiori Come i fiori, anche la vita online dei più giovani ha bisogno di cura, protezione e attenzione per poter crescere in modo sano. Per quattro giorni, una iconica edicola di Milano si trasforma in un chiosco floreale temporaneo dove ogni bouquet racconta – con colori, profumi e simboli – gli strumenti digitali che Instagram mette a disposizione per aiutare adolescenti, genitori ed educatori a vivere l’esperienza online in modo più sicuro, responsabile e sereno. All’interno dell’#IGFlowerKiosk, i visitatori possono esplorare alcune delle principali funzioni Instagram pensate per il benessere digitale: dai nuovi Account per Teenager (con protezioni automatiche che limitano contatti e contenuti inappropriati, favorendo un dialogo costruttivo con i genitori) al Security Check Up e all’Autenticazione a due fattori (per rivedere e rafforzare le impostazioni di sicurezza del proprio account) fino ancora agli Strumenti per il benessere e la gestione del tempo (come “Limite giornaliero”, “Non disturbare” e il Digital Reset) e Parole Nascoste (una funzione dedicata alla gentilezza che consente di filtrare commenti e messaggi offensivi). Vedi anche Meta AI, come opporsi all’utilizzo dei dati su Instagram e Facebook