Meta AI, come opporsi all’utilizzo dei dati su Instagram e Facebook

Per accedere al modulo dall’app di Facebook, è necessario aprire il menù delle Impostazioni cliccando sulla propria immagine profilo, quindi accedere alla sezione “Centro per la privacy”. Si aprirà una nuova finestra dove si fa riferimento a Meta AI con la scritta: “Hai diritto di opporti all'uso delle tue informazioni per tali finalità”. Cliccando sul link alla parola “opporti” si ha accesso al modulo. Dopo aver inserito il proprio indirizzo e-mail (in genere già compilato se si è loggati), si può spiegare eventualmente il motivo dell’opposizione, anche se non è obbligatorio. La richiesta va poi confermata cliccando su “invia”.

In risposta si aprirà una finestra di conferma con il seguente messaggio: “Ciò significa che la tua richiesta verrà applicata d'ora in avanti allo sviluppo e al miglioramento dell'IA in Meta. Riceverai una e-mail con i dettagli”. Dopo circa 24 ore arriverà una notifiche, a conferma dell’”accoglienza dell'opposizione”. È importante ricordare che, per le pagine Facebook, il modulo non può essere compilato in quanto non si tratta di profili personali: sarà quindi necessario che ogni autore dei contenuti pubblicati compili individualmente la richiesta di esclusione