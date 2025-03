Meta AI: come funziona su WhatsApp, Facebook e Instagram

Fare a meno dell’intelligenza artificiale è oramai impossibile e la corsa alla sua implementazione in ogni ambito è inarrestabile. In questo scenario anche Meta ha sviluppato il suo assistente virtuale, Meta AI, per le controllate Facebook, WhatsApp e Instagram, ora sbarcata anche in Italia e in tutta l’Unione Europea. Questa tecnologia, che ha dovuto adeguarsi alle leggi sulla privacy e alle normative europee, ha una mission: semplificare l’uso delle app rendendole così anche più divertenti. La sua caratteristica è di essere direttamente integrata nelle app di Meta quindi WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger. Lo sbarco in Ue arriva dopo il lancio in Usa nel 2023, e oggi conta 700 milioni di utenti attivi ogni giorno nel mondo. È come avere un “aiutante digitale” in grado di avere sempre una risposta pronta alle nostre domande, di suggerire soluzioni o “dritte”, dare consigli o indicazioni, direttamente dall’interno della app utilizzata. Per sottostare alle regole europee Meta è arrivata in Ue con la sua versione “light” - quindi senza la possibilità di generare immagini o di sfruttare le funzioni avanzate come negli Stati Uniti –sfruttando un chatbot testuale senza usare i dati personali degli utenti europei per migliorarsi. Con queste premesse Meta AI sta arrivando in 41 Paesi europei, tra cui l’Italia, e in 21 territori d’oltremare, supportando sei lingue, italiano compreso.