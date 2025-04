Trieste, nasce "Agorai Innovation Hub": la sfida per umanizzare l'IA

Un ecosistema formato da realtà d'eccellenza nato per creare uno dei più importanti centri di ricerca applicata e di base sulla Data Science e l'Intelligenza Artificiale (IA) avanzata in Italia e in Europa, oltre che di formazione all'avanguardia a livello europeo

Il termine 'Agorai" rappresenta l'incontro tra passato e futuro, unendo il significato dell'agorà, luogo di scambio e crescita collettiva nelle città greche, con l'innovazione come motore del domani in un ecosistema formato da realtà d'eccellenza nato per creare uno dei più importanti centri di ricerca applicata e di base sulla Data Science e l'Intelligenza Artificiale (IA) avanzata in Italia e in Europa, oltre che di formazione all'avanguardia a livello europeo. Lo scopo sarà guidare lo sviluppo tecnologico e scientifico verso obiettivi di miglioramento della qualità della vita. Un polo di riferimento internazionale per la ricerca, aperto a nuove collaborazioni e sinergie. A farne parte, importanti realtà economiche e imprenditoriali sia locali sia internazionali, insieme ad un’istituzione pubblica e ad enti accademici, nonché a centri di ricerca di eccellenza a livello internazionale.

I partner

Dell'ecosistema 'Agorai Innovation Hub' fanno parte Google Cloud come partner strategico; Regione Fvg, Assicurazioni Generali (con Banca Generali e Generali Italia), Fincantieri (e Fondazione Fincantieri), illycaffè, Goldman Sachs, Università di Trieste, Sissa Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Università di Udine, MIB Trieste School of Management, Istituto Italiano Tecnologia (IIT), Deloitte, con la partecipazione dell'Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP). Google Cloud metterà a disposizione alcune risorse più avanzate nel campo dell'IA fornendo piattaforme e infrastrutture cloud all'avanguardia e l'accesso, anche in anteprima, a modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Gemini e soluzioni come AlphaFold, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da DeepMind, che predice la struttura tridimensionale delle proteine. Deloitte erogherà servizi per supportare le ricerche e il go-to-market degli asset realizzati. Goldman Sachs sarà research partner per l'area finanza e mercati finanziari.

Una fondazione

Sarà costituita una Fondazione, che si occuperà di ricerca di base, e di una società per azioni, 'Agorai Innovation Hub', per la ricerca applicata con l'implementazione di casi studio in vari settori e lo sviluppo di soluzioni innovative che sfruttino avanzati algoritmi di IA e le potenzialità dei big data. L'Hub promuoverà supporto e sviluppo di startup, attrazione di talenti e promozione di una cultura digitale. Una open academy, fornirà servizi di formazione e divulgazione in favore dei soci e di terzi. Il claim dell'iniziativa è "Humanaize the Future", per un'intelligenza che non sia solo artificiale, ma portatrice di una trasformazione culturale: la tecnologia non è un fine, ma un mezzo per raggiungere obiettivi che migliorino concretamente la vita delle persone.

La missione

Tre gli assi portanti: ricerca di base, per esplorare nuovi orizzonti; ricerca applicata, per tradurre le scoperte in soluzioni concrete; formazione, per creare una nuova generazione di professionisti capaci di orientare il cambiamento. L’Open Academy dovrà essere il cuore pulsante di questa missione formativa, un luogo aperto e condiviso dove sapere e impresa si incontrano. Le aree su cui si concentra il lavoro dell’hub sono cruciali. Dalla salute e longevità, con modelli predittivi che aiutano a personalizzare le cure, all’agricoltura rigenerativa e all’alimentazione sostenibile, passando per la mobilità intelligente e la logistica ottimizzata, fino alla finanza evoluta, dove l’IA supporta l’analisi dei mercati, la gestione del rischio, la sicurezza dei capitali. L’etica e la misurazione dell’impatto saranno la bussola che guiderà ogni scelta.