A cosa serve davvero il tasto di Meta AI su WhatsApp

Da qualche giorno l’intelligenza artificiale del colosso statunitense, che ha appena svelato versioni più potenti del suo modello Llama, è sbarcata anche in Italia e altri Paesi europei, direttamente integrata in Messenger, Instagram e, in modo più spudorato, WhatsApp. Senza possibilità di essere disattivata. Ecco cosa c’è dietro (compresi i 65 miliardi di dollari di investimenti in IA per il solo 2025)