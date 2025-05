L’importanza di non fidarsi (di Trump)

Non si può stare tranquilli, nemmeno per qualche giorno. Forse è anche giusto non essere tranquilli, dal punto di vista morale, viste le stragi di uomini donne e bambini quotidiane (come mai prima d’ora) e vicine (come mai prima d’ora). Meno giusto (e tollerabile) è quando ai motivi di tanta inquietudine si sommano le giravolte – continue e preoccupanti – del tinto biondo presidente degli Stati Uniti.