Mondo

Alleanze nuove per proteggere il diritto internazionale

Massimo Leoni

©Getty

Se solo qualche settimana fa le parole di Giorgia Meloni, in visita a Donald Trump, sull’unità dell’occidente come strumento per costruire pace e garantire giustizia avevano ancora un senso, nonostante le già evidenti deviazioni dell’amministrazione americana, oggi quel senso è in gran parte svanito. Partiamo dalle tesi del teorico della "morte dell'Occidente", Garton Ash, per fare un esercizio di consapevolezza su come ripensare questo concetto

