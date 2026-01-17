Offerte Sky
Ambiente

Tenere lo sguardo a mano, ai margini del mondo

Daniele Moretti

Tra l’Artico e l’Africa, Paolo Solari Bozzi fotografa territori estremi scegliendo consapevolmente l’analogico, il bianco e nero e la manualità totale. In ambienti ostili, dove il corpo è messo alla prova quanto lo sguardo, la fotografia diventa gesto fisico, scelta irreversibile e pratica di attenzione radicale. Un racconto sul vedere come responsabilità, sull’arte visiva come lavoro delle mani, e sul senso di fare immagini che non cercano di piacere, ma di resistere

