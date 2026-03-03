Maratone da collezionare, ora anche l’Europa ha il suo circuito

L’European Marathon Classics nasce con l’obiettivo di unire l’Europa attraverso la corsa. Otto grandi maratone del Continente si riuniscono in un circuito gratuito che premia i runner con una medaglia simbolo di un viaggio sportivo e umano. Un progetto con partenza da Roma che intercetta il boom del running: “La corsa non è solo prestazione, ma passione e condivisione”, spiega Lorenzo Benfenati, responsabile del progetto