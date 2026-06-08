Il giro d'affari dei mercati predittivi è aumentato vertiginosamente

Le due principali piattaforme vedono un incremento senza precedenti. I dati mostrano come le scommesse online sul futuro si stiano trasformando da fenomeno di nicchia a un settore finanziario e speculativo di dimensioni molto importanti. Vediamo su cosa si scommette e a che punto siamo con la regolamentazione che resta un tasto dolente
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