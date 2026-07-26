La pianista italiana celebra i 10 anni di Classiche Forme, il Festival che lei stessa ha ideato per portare la musica classica nei luoghi più suggestivi del Salento. “Tutto è nato come un esperimento quasi familiare, con un week end di concerti. Non avrei mai immaginato che ci saremmo ingranditi così tanto”. Un’edizione di festa per l’anniversario ma anche per la nascita di sua figlia. E della sua infanzia ricorda quando, ancora bambina, saliva sui palcoscenici con grandi artisti. L’intervista
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider