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Lifestyle

Le estancias argentine tra turismo di lusso, sostenibilità e tradizione gaucha

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

©Getty

Per molti viaggiatori rappresentano il volto più autentico dell'Argentina: grandi distese della Pampa, cavalli al galoppo, asado all'aperto e antiche dimore immerse nella natura. Ma le estancias di oggi sono molto più di una cartolina. Tra ospitalità di lusso, nuove sfide ambientali e recupero delle tradizioni, queste storiche proprietà stanno ridefinendo il proprio ruolo. Il loro futuro dipende dalla capacità di trasformarsi senza perdere l'identità rurale che le ha rese uno dei simboli più riconoscibili del Paese

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