Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

K Starck: "Se una mia canzone accarezza anche solo un'anima, io sono felice"

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

Cantautrice e creativa, figlia di Philippe Starck, il celebre architetto e designer, rispetto al papà gioca un altro campionato: lei crea arte con parole e musica e non con forme e geometrie. Dopo l'estate arriverà il suo primo album di inediti in inglese (il singolo che lo anticipa è già uscito) e intanto emoziona con la sua fresca e moderna versione di Pensiero Stupendo di Patty Pravo. L'intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ