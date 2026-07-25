Cantautrice e creativa, figlia di Philippe Starck, il celebre architetto e designer, rispetto al papà gioca un altro campionato: lei crea arte con parole e musica e non con forme e geometrie. Dopo l'estate arriverà il suo primo album di inediti in inglese (il singolo che lo anticipa è già uscito) e intanto emoziona con la sua fresca e moderna versione di Pensiero Stupendo di Patty Pravo. L'intervista