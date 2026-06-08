Burnout, perché non è solo una questione di troppe ore di lavoro
Il burnout oggi non è sempre un problema di impostazione del lavoro, ma una pressione identitaria alimentata dal mito della performance permanente. Lo stress cronico altera i meccanismi cognitivi e impone un cambio di paradigma nei modelli aziendali. “Se l’ambiente è disfunzionale, chiedere alle persone di essere più forti è una semplificazione assai poco professionale”, ha dichiarato Betty Pagnin, founder di BuddyJob e Equity Partner di OneDay Group
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