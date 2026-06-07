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Spettacolo

Riccardo Muti: “La musica non è politica ma porta un messaggio universale e fa del bene”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Foto: Marco Borrelli

Il Maestro fa un bilancio della seconda edizione del progetto “Cantare amantis est” con cui ha riunito a Ravenna oltre 3600 coristi da tutta Italia. E sottolinea: “In un mondo di guerra e di atrocità come quello che stiamo vivendo abbiamo le nostre armi che possono lenire le ferite. La nostra cultura musicale può veramente avvicinarsi a sfere non dico metafisiche ma certamente di profonda spiritualità”. Poi l’appello: “Invito tutti i tg a mandare in onda un po’ di musica classica perché fa del bene”. L’intervista

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