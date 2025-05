Con una storica sentenza la Corte Costituzionale ha decretato che le coppie omosessuali femminili possano vedersi riconosciute come “mamme” fin dalla nascita del bambino tramite PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), una pratica a loro ancora vietata in Italia. In Francia molti paletti sono caduti anni fa: una riforma del 2021 aprì la possibilità di PMA anche alle coppie omosessuali femminili e alle donne single. Ma restano limiti di età e l’esclusione degli uomini omosessuali