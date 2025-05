Suunto lancia un nuovo sportwatch dedicato ai runner, Suunto Run

Suunto ha presentato il suo nuovo smartwatch Suunto Run, progettato per supportare i corridori di tutti i livelli. Si tratta di uno strumento completo, spiegano dall’azienda finlandese specializzata in orologi sportivi, che aiuta ogni runner a monitorare la propria attività, i progressi e il benessere generale. Con un design ultraleggero, una batteria di lunga durata e funzioni specializzate per la corsa, Suunto Run promette di essere il compagno ideale per chi ama correre, sia per divertimento che per competizione.

Disegnato per ogni corridore

Suunto Run è stato realizzato pensando a tutti i livelli di runner, da chi pratica jogging occasionalmente a chi si dedica alla corsa con più dedizione. Il dispositivo offre funzioni specifiche per la corsa, indicazioni per l'allenamento e tracciamento multisport. Con modalità specializzate come la maratona, il ghost runner e la corsa su pista, Suunto Run consente ai runner di monitorare i progressi e simulare la competizione. Inoltre, include 34 modalità sportive, monitora la frequenza cardiaca, analizza il sonno e integra una nuova applicazione per la respirazione. Questa app, in particolare, aiuta poi i corridori e le persone attive a gestire lo stress, a regolare la respirazione e a mantenere l’equilibrio.

Quando la semplicità incontra il design

Suunto Run è leggero e costruito per il massimo comfort, con un cinturino in tessuto e quattro varianti di colore. L'app Suunto si integra perfettamente con l'orologio, fornendo informazioni dettagliate sull'allenamento e il recupero. La durata della batteria si annuncia molto buona, fino a 12 giorni di autonomia in modalità giornaliera. Funzioni intelligenti come gli aggiornamenti meteo e il monitoraggio dell'attività rendono Suunto Run utile anche dopo le sessioni di allenamento. La navigazione GNSS precisa e la funzione di navigazione “breadcrumb” garantiscono affidabilità durante le corse di lunga distanza. Suunto Run è disponibile sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati a partire dal 3 giugno. Prezzo, 249 euro.