Synology lancia DiskStation DS925+: tutte le caratteristiche

L’azienda Synology, leader mondiale nel mondo dei NAS, ha lasciato la nuova DiskStation DS925+, un prodotto dedicato soprattutto ai professionisti e a tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione per la gestione affidabile dei dati (per capire tutto quello che è possibile fare con questo tipo di prodotti vi rimandiamo al nostro approfondimento).

Le caratteristiche principali

DS925+, spiegano dall’azienda, è progettato per affrontare carichi di lavoro impegnativi. È dotato di due porte dual 2.5GbE e due slot M.2 per creare uno storage pool all-flash o cache e offre significativi miglioramenti delle prestazioni, con impostazioni preconfigurate rispetto al suo precedessore. Il nuovo prodotto assicura download in SMB più veloci del 149%, upload più veloci del 150%, letture più veloci del 131% e scritture più veloci del 150%.

Un sistema scalabile con funzionalità cloud, backup, sorveglianza

Il modello, a quattro vani, offre alta capacità e scalabilità: quando abbinato alla nuova unità di espansione DX525 supporta complessivamente fino a nove vani unità e fino a 180 TB di capacità grezza, permettendo agli utenti di espandere secondo necessità, rendendolo ideale per le crescenti esigenze di dati. Il NAS è basato su sistema operativo DiskStation Manager (DSM) di Synology, una suite completa di funzionalità in grado di soddisfare sia i clienti privati che i clienti aziendali: tra queste, Synology Drive (che crea un cloud privato multipiattaforma), Active Backup Suite (che fornisce una protezione completa per dispositivi Windows, Linux, MacOS, macchine virtuali e account cloud) o Surveillance Station (che offre una gestione video scalabile e analisi intelligenti in tempo reale).