Milano Design Week 2025, 15 installazioni e idee tech da non perdere

Signify, brand che ha al suo interno anche le soluzioni di illuminazione smart Philips HUE, presenta un’installazione per scoprire come trasformare gli spazi chiusi in ambienti piacevoli in modo creativo e responsabile grazie agli apparecchi di illuminazione stampati in 3D Signify myCreation. Signify illumina Palazzo Giureconsulti con punti luce personalizzati e sostenibili e presenta un bar che, oltre ad essere ideale per godersi un momento di relax, rappresenta una fonte d’ispirazione per architetti, designer e professionisti del settore hospitality. Non solo, ci spiegano: ogni visitatore può infatti prendere spunto per ripensare al concetto di illuminazione all’interno della propria abitazione in ottica sostenibile, innovativa e creativa. Protagonisti dell’installazione sono le lampade a sospensione Gleam e i faretti della gamma Smoot

DOVE: Padiglione olandese “Masterly the Dutch” sala 7, Palazzo Giureconsulti - Piazza dei Mercanti, 2