GOAT O500 Panorama, il giardiniere smart di Ecovacs

Con una scocca larga appena 40 cm, i robot della serie GOAT O sono in grado di attraversare passaggi stretti fino a 70 cm, rendendoli ideali per giardini urbani, cortili interni e spazi verdi con geometrie complesse. La tecnologia TruEdge consente ai robot di tagliare l’erba fino al bordo del prato ma in alcuni tratti del nostro giardino il robot ha lasciato qualche centimetro di sicurezza che poi è stato sistemato usando lo smartphone come joystick e spostando Goat in modalità manuale. Goat O500 è dotato del sistema AIVI 3D, una funzione avanzata di rilevamento che riconosce e aggira ostacoli come giocattoli, tubi da giardino e piccoli animali. Rispetto ai modelli più costosi Panorama si distingue per l’uso esclusivo della navigazione visiva, senza RTK, ma con un sistema di rilevamento intelligente e una videocamera panoramica. Pensato per giardini fino a 500 m², rappresenta una soluzione più accessibile per chi desidera un robot compatto, ma non vuole rinunciare a funzionalità smart e sicurezza.