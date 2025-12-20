FRITZ!DECT 440: il telecomando intelligente per la casa connessa

A prima vista, il FRITZ!DECT 440 conquista per il suo design pulito e sobrio. È un quadrato compatto (69 mm per lato, meno di 2 cm di spessore) con quattro tasti e un piccolo display in bianco e nero che mostra temperatura, umidità e lo stato dei dispositivi collegati. Può essere appoggiato su un mobile, fissato al muro con una calamita o con il supporto adesivo incluso nella confezione. L’idea è quella di avere un “interruttore evoluto” sempre a portata di mano, dove serve: in cucina per accendere le luci, in salotto per gestire il riscaldamento, in camera da letto per controllare le prese o attivare la modalità notte. Il display e-paper, lo stesso tipo di tecnologia usata nei lettori e-book, è leggibile da ogni angolazione e consuma pochissimo. Non ha retroilluminazione, quindi serve un po’ di luce ambientale per leggerlo bene, ma il risultato è elegante e chiaro.