TicNote, il registratore intelligente di Mobvoi

TicNote è un registratore vocale intelligente dotato di un agente AI chiamato Shadow, progettato per trasformare semplici registrazioni in contenuti strutturati e utili. Il dispositivo registra audio in alta qualità, lo trascrive automaticamente e lo organizza in progetti. Shadow analizza i dati raccolti per offrire riassunti, traduzioni, mappe concettuali e approfondimenti personalizzati. L’utente può interagire con l’AI in tempo reale o attivare modalità avanzate come Deep Think e Deep Research. Con il tempo, Shadow apprende dalle abitudini dell’utente e propone intuizioni proattive per migliorare la produttività.