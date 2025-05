Folletto VM7, il nuovo aspirabriciole di Vorwerk

Vorwerk amplia la sua celebre linea Folletto con il lancio dell’Aspirabriciole VM7, un aspirapolvere portatile pensato per affrontare con efficienza le piccole sfide domestiche. Leggero, compatto e potente, il VM7 è ideale per rimuovere briciole, polvere e sporco da superfici come tavoli, divani, cassetti e persino seggioloni e giochi per bambini. Il suo design elegante e la possibilità di montaggio a parete lo rendono sempre pronto all’uso, perfetto per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.