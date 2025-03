Meta, assistente AI arriva anche nei prodotti in Italia ed Europa

A partire da questa settimana Meta inizierà ad essere implementata con le funzioni dell'intelligenza artificiale in 41 Paesi europei. Meta AI si potrà usare nelle chat a partire da Whatsapp, Messenger di Facebook e nei messaggi diretti di Instagram. "Ci è voluto più tempo di quanto avremmo voluto, ma siamo contenti di essere finalmente qui", hanno fatto sapere dalla casa madre di Facebook, Whatsapp e Instagram ascolta articolo

L’assistente di intelligenza artificiale di Meta sbarca anche nell’Unione europea. Dopo uno stop dovuto ai rilievi relativi alla privacy, Meta AI da questa settimana sarà lanciato anche sulle app in Ue, Italia compresa. "Ci è voluto più tempo di quanto avremmo voluto per mettere la nostra tecnologia di intelligenza artificiale nelle mani delle persone in Europa, mentre continuiamo a navigare nel suo complesso sistema normativo, ma siamo contenti di essere finalmente qui", ha affermato la casa madre di Facebook, Whatsapp e Instagram. Il sistema di intelligenza artificiale generativa sarà a disposizione degli europei più di un anno dopo l’attivazione del servizio negli Stati Uniti: Meta AI è stata presentata per la prima volta negli Usa a settembre 2023, per poi essere implementata in tutte le applicazioni del gruppo ad aprile 2024.

Meta AI arriva in Europa Come hanno fatto sapere dall'azienda, "a partire da questa settimana, Meta AI inizierà a essere implementata in 41 paesi europei". Il primo passo sarà, dalle prossime settimane, una funzione di chat intelligente disponibile in sei lingue europee compreso l'italiano su Instagram, WhatsApp e Messenger. "La nostra più grande espansione globale di Meta AI, fino ad oggi, è già utilizzata da oltre 700 milioni di utenti attivi ogni mese", hanno spiegato dall'azienda di Mark Zuckerberg che aveva dovuto fermare il lancio in Europa della sua intelligenza artificiale a giugno 2024 dopo i rilievi dell'Autorità privacy irlandese in merito alla proposta di Meta di utilizzare dati pubblici degli utenti europei su Facebook e Instagram per allenare i suoi sistemi di intelligenza artificiale.